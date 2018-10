Groen licht voor overname Com Hem door Tele2

Gepubliceerd op | Views: 187

BRUSSEL (AFN) - Tele2 mag de Zweedse kabelmaatschappij Com Hem overnemen. De Europese Commissie gaf daar het groene licht voor. Volgens de toezichthouder is er weinig overlap tussen de twee bedrijven en blijft er genoeg concurrentie over. Tele2 is in Zweden vooral actief op de markt voor mobiele telefonie, terwijl Com Hem zich richt op kabeltelevisie en -internet.

Tele2 kondigde in januari aan Com Hem te willen inlijven voor omgerekend 2,7 miljard euro. Daarvan zou bijna een kwart in contanten worden voldaan en de rest in eigen aandelen. Het fusiebedrijf gaat door onder de naam Tele2 en heeft in Zweden ongeveer 3,9 miljoen klanten voor mobiele telefonie, 0,8 miljoen breedbandinternetklanten en 1,1 miljoen afnemers van digitale televisie.