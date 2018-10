GE verkoopt beleggingen in duurzame energie

Gepubliceerd op | Views: 564 | Onderwerpen: duurzaam, energie

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - GE Capital, de investeringsdivisie van industrieel conglomeraat General Electric (GE), verkoopt een pakket beleggingen in onder meer duurzame energie aan investeerder Apollo. Volgens de partijen gaat het om investeringen met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar.

In het pakket zitten onder meer investeringen in een twintigtal bedrijven die zich bezighouden met hernieuwbare energie, aardgas-ontwikkelingen en energietransport. Deze bedrijven zijn voornamelijk gevestigd in de Verenigde Staten.

De partijen zeggen een permanent pact op het gebied van investeringen in toekomstige energiebronnen te willen vormen. Financiële voorwaarden van de deal werden niet gemeld.