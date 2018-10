'Wall Street koerst af op lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 1.210

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting lager aan de nieuwe handelsweek beginnen, waarmee de verliesreeks van eind vorige week een vervolg krijgt. Net als in Europa blijven de zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen boven de markt hangen. Later deze week begint het cijferseizoen op Wall Street met resultaten van onder meer Citigroup en Wells Fargo.

Overigens is de handel in staatsobligaties in de Verenigde Staten maandag gesloten vanwege Columbus Day. Vorige week zorgden sterk stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties voor flinke druk op de aandelenhandel.

Informatie- en nieuwsleverancier Thomson Reuters kondigde aan 10 miljard dollar te willen uitkeren aan aandeelhouders, door een aandeleninkoop, dividendverhoging en een speciaal dividend. Dat geld is afkomstig van de verkoop van een meerderheidsbelang in de tak die data en analyses verkoopt aan de financiële sector aan investeerder Blackstone.

Google

Verder werd bekend dat het Britse hooggerechtshof een streep heeft gezet door een massaclaim van iPhonegebruikers tegen Google. De leden van de groep Google You Owe Us eisten 3,2 miljard pond van de zoekgigant omdat die van juni 2011 tot en met februari 2012 de privacy-instellingen van de iPhone passeerde en op die manier persoonlijke informatie van de gebruikers in handen kreeg.

Verffabrikant Axalta Coating Systems kan ook op belangstelling rekenen. Topman Terrence Hahn is met onmiddellijke vervangen door financieel directeur Robert Bryant na een onderzoek naar gedrag dat niet is toegestaan volgens de bedrijfsnormen en dat niet gerelateerd is aan financiële zaken.

Starbucks

Daarnaast liet koffieketen Starbucks weten dat Patrick Grismer is benoemd tot financieel directeur. Hij volgt per eind november Scott Maw op die met pensioen gaat.

GE Capital, de investeringsdivisie van industrieel conglomeraat General Electric (GE), liet weten een pakket beleggingen in onder meer duurzame energie te verkopen aan investeerder Apollo. Volgens de partijen gaat het om investeringen met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar.

Overnames

Er is ook wat overnamenieuws. De offshore olieboorbedrijven Ensco en Rowan gaan fuseren tot een onderneming met een ondernemingswaarde van 12 miljard dollar. Ensco betaalt 2,4 miljard dollar om zijn kleinere rivaal over te nemen.

De macro-economische agenda is vrijwel leeg. Later deze komen onder meer cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen, inflatie en het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,7 procent lager op 26.447,05 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent naar 2885,57 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 7788,45 punten.