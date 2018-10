DNB waarschuwt voor 'schuldenkurk'

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: banken, DNB

AMSTERDAM (AFN) - Het financiële systeem in de wereld drijft nog steeds op een ,,schuldenkurk''. Daarvoor waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche bank (DNB). Volgens hem zou deze kwetsbaarheid zomaar tot grote problemen kunnen leiden. Hij voorziet in dat geval een forse correctie op de financiële markten.

Het gaat Knot vooral om de mogelijkheid dat de financiële omstandigheden opeens flink omslaan. Nu zijn de rentes nog erg laag en is geld lenen makkelijk. Een plotselinge omslag zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan als de Amerikaanse Federal Reverse de rente sneller dan verwacht gaat opschroeven. Ook een verdere escalatie van de handelsspanningen of een harde brexit vormen mogelijke aanleidingen.

Knot en andere financiële toezichthouders in de wereld zien de vele schulden in de wereld al langer als een groot risico. Bedrijven, overheden en particulieren worden opgeroepen hun schulden af te bouwen of in ieder geval binnen de perken te houden.

Echt menens

De DNB-preses wijst op de ontluikende economische crises in opkomende landen als Turkije en Argentinië. Die laten volgens hem zien dat het echt menens is. In veel opkomende markten zijn de financiële omstandigheden recent al flink krapper geworden, met als gevolg dat er allemaal sluimerende en onderliggende kwetsbaarheden aan de oppervlakte kwamen.

De directe blootstelling aan deze landen is klein in Nederland. Maar de crises daar kunnen wel op een andere manier doorsijpelen naar ons. Er zijn bijvoorbeeld andere grote banken in de eurozone die er wel veel leningen hebben uitstaan. Ook de Italiaanse bankensector is momenteel erg kwetsbaar. Er zou dus zomaar een algehele verslechtering van het economische klimaat kunnen plaatsvinden, aldus Knot.