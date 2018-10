Europese beurzen opnieuw omlaag

Gepubliceerd op | Views: 118 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen maandag opnieuw omlaag. De zorgen het handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen drukten de stemming. Op het Damrak kampte Boskalis met een adviesverlaging. Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Chinese centrale bank om de kapitaaleisen voor banken verder te versoepelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 536,05 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 765,61 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,8 procent. De hoofdindex in Milaan kelderde 2,4 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken.

Op het handelsvlak zijn de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China in een bekoelde sfeer begonnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is momenteel op bezoek in Peking. Volgens zijn Chinese collega Wang Yi is Washington constant bezig om de handelsvete met China te laten escaleren.

Galapagos

Grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 2,6 procent. Uitzender Randstad ging aan kop met een winst van 1,9 procent.

ING Groep, die een grote blootstelling heeft aan Italiaans schuldenpapier, zakte 2,1 procent. Ook elders in Europa stonden de banken onder druk. In Frankfurt zakte Commerzbank 3,8 procent en Société Générale verloor 2,3 procent in Parijs.

Boskalis

In de MidKap stond baggeraar Boskalis onderaan met een min van 4,6 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Beursintermediair Flow Trades voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,4 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde een fractie na publicatie van de vervoerscijfers.

In Londen won Schroders 0,7 procent en daalde Lloyd Banking Group 0,9 procent. De beide Britse financiële instellingen voeren gesprekken over een samenwerking op het gebied van vermogensbeheer.

Euro

Airbus klom 0,2 procent in Parijs. De Europese vliegtuigfabrikant heeft een nieuwe topman in het vizier als opvolger van Tom Enders die heeft aangekondigd op te stappen. Volgens de Franse krant Le Figaro gaat het om Guillaume Faury, die nu nog leiding geeft aan de divisie voor commerciële vliegtuigen van Airbus.

De euro was 1,1479 dollar waard, tegen 1,1515 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 73,51 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,3 procent tot 83,03 dollar per vat.