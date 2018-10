'Betaaldienst Klarna werkt samen met H&M'

Gepubliceerd op | Views: 425

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse betalingsdienstverlener Klarna gaat een verregaande samenwerking aan met H&M. Volgens de Britse krant Financial Times betaalt de modeketen 185 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 17,7 miljoen euro, voor een belang van minder dan 1 procent in het bedrijf. Klarna gaat als gevolg van de deal het betalen in de fysieke en webwinkels van H&M vergemakkelijken.

Klarna heeft al vergelijkbare deals met IKEA en webwinkel Asos. De samenwerking geldt in eerste instantie voor veertien Europese landen, waarvan Zweden en het Verenigd Koninkrijk als eerste aan de beurt zijn. De deal kan later uitgebreid worden naar de Verenigde Staten en Azië.

Klarna is een concurrent van het Nederlandse Adyen. Dat bedrijf maakte vorige maand bekend H&M als klant te hebben binnengehaald.