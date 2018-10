'Openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.118

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met verliezen openen. Beleggers verwerken het besluit van de Chinese centrale bank om de kapitaaleisen verder te versoepelen en kijken uit naar de start van het kwartaalcijferseizoen.

De Chinese centrale bank kondigde zondag aan dat banken per 15 oktober minder kapitaalreserves hoeven aan te houden. Het is al de vierde keer dit jaar dat die ratio wordt verlaagd. Peking hoopt zo de eigen economie op te krikken met het oog op de escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Op het Damrak staat ASMI in de schijnwerpers. De Chinese elektronicagigant TCL heeft voorlopige gesprekken gevoerd met het chipbedrijf over een overname van diens belang in ASM Pacific Technologies (ASMPT). Persbureau Bloomberg stelde eerder dat TCL zou overwegen om een bod van 1 miljard dollar uit te brengen op het belang. ASMI liet al weten momenteel niet bezig te zijn met een eventuele verkoop van de stukken.

Boskalis

Het aandeel Boskalis zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. ABN AMRO schroefde zijn aanbeveling voor de baggeraar terug naar verkopen.

Ook gaat de aandacht uit naar TomTom. Autobedrijven als Nissan en Renault zouden best nog wel op hun keuze voor Google Maps kunnen terugkomen, gelet op de privacyzaken bij Google. Dat zei bestuurder Corinne Vigreux van de navigatiedienstverlener in een gesprek met het Parool. Het aandeel TomTom stond recent sterk onder druk door de keuze van de klanten voor Google.

KLM

KLM heeft in september weer meer passagiers aan boord van zijn vliegtuigen zien stappen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In totaal vervoerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vorige maand bijna 3 miljoen passagiers. Dat is een groei van 2,8 procent. Bij zusterbedrijf Air France was sprake van een stijging met 1,2 procent.

Het Financieele Dagblad meldde dat de economische tegenwind in Turkije LeasePlan tientallen miljoenen euro's kost. In het slechtste geval moet het leasebedrijf, dat binnen enkele weken aan de Amsterdamse beurs genoteerd wil zijn, zelfs een afschrijving van 130 miljoen euro nemen. Het bedrijf moet de afschrijving naar verwachting in het derde kwartaal nemen.

Euro

De Europese beurzen sloten vrijdag lager. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 539,51 punten en de MidKap daalde 1,1 procent tot 774,63 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,4 procent. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in.

De euro was 1,1512 dollar waard, tegen 1,1515 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 73,85 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,8 procent tot 83,45 dollar per vat.