'Vliegers Air France licht positief over bod'

Gepubliceerd op | Views: 431

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse vliegersvakbond SNPL heeft voorzichtig positief gereageerd op een loonbod van Air France. De Franse luchtvaartmaatschappij heeft zijn piloten op korte termijn 4 procent loonsverhoging geboden en wil over een jaar verder praten.

Het bod van Air France behelst een loonsverhoging van 2 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Op 1 januari 2019 volgt dan nog eens een loonsverhoging van 2 procent. De SNPL liet wel al weten dat die tweede verhoging niet als voorschot voor 2019 mag worden gezien. Dan blijft er namelijk nauwelijks meer ruimte om de inflatie te compenseren, stelt de bond.

Air France bevestigde dat er gesprekken zijn geweest met de sociale partners, maar ontkent dat het om onderhandelingen ging. Op de inhoud van de gesprekken wilde het zusterbedrijf van KLM niet ingaan.

Het personeel van Air France is al maanden aan het actievoeren voor een loonsverhoging en staakten in het voorjaar meerdere keren wat het bedrijf honderden miljoenen euro's kostte. Het loonconflict kostte voormalig topman Jean-Marc Janaillac de kop nadat hij zijn lot had verbonden aan een loonbod dat door het personeel werd afgewezen.

Terwijl Air France-KLM op zoek ging naar een nieuwe topman besloten de bonden geen nieuwe acties te plannen. Nu vorige maand de nieuwe topman Ben Smith is aangetreden, wordt er weer gepraat over een nieuwe cao.