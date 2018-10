'Klanten kunnen nog op Google-stap terugkomen'

De huidige waarde van TomTom op de beurs kent NUL waarde toe aan de HD-maps fabriek. Een bizarre situatie die inderdaad overtrokken is. Ook de PSA deal (tot 2025) en de BMW deal laten zien dat TomTom Automotive ook in de toekomst bestaansrecht heeft. Sterker nog na de aanstaande telematics verkoop (4-7 euro) wordt dit (verkoop maps) de absolute klapper in de 2de ronde.



Obv de huidige cijfers (en peers als Zenrin) hoort TomTom al boven de 10 euro te handelen, uitverkoop levert 15-22 op.