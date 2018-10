TCL sprak met ASM Pacific Technology

Gepubliceerd op | Views: 1.004

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese elektronicagigant TCL heeft voorlopige gesprekken gevoerd met het Nederlandse chipbedrijf ASM International (ASMI) over een overname van diens belang in ASM Pacific Technologies (ASMPT).

Persbureau Bloomberg stelde eerder dat TCL zou overwegen om een bod van 1 miljard dollar uit te brengen op het belang van ASMI in ASMPT. ASMI liet al weten momenteel niet bezig te zijn met een eventuele verkoop van zijn belang. ASMI heeft nog een deelneming van 25 procent en staat al enige tijd onder druk van activistische beleggers om zijn volledige belang in zijn Aziatische tak af te stoten.

Ook sprak TCL met ASMPT, maar er werd geen overeenkomst gesloten omdat het bedrijf naar een groot aantal bedrijven in de sector kijkt voor samenwerking. Dat meldde de onderneming maandag in een document bij de Shenzhen Stock Market. TCL is genoteerd in Shenzhen en ASMPT heeft een notering in Hongkong.