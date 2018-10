'Turkse tegenslag bij beursgang LeasePlan'

Gepubliceerd op | Views: 340

AMSTERDAM (AFN) - De economische tegenwind in Turkije kost LeasePlan tientallen miljoenen euro's. In het slechtste geval moet het leasebedrijf, dat binnen enkele weken aan de Amsterdamse beurs genoteerd wil zijn, zelfs een afschrijving van 130 miljoen euro nemen. Dat schrijft maandag het Financieele Dagblad, dat niet-openbare analistenrapporten in handen heeft.

Het bedrijf moet de afschrijving naar verwachting in het derde kwartaal nemen. Uit de rapporten blijkt dat LeasePlan voor het derde kwartaal rekening houdt met een nieuwe afschrijving, die tussen 50 miljoen euro tot 130 miljoen euro groot is. Hoe groot de tegenvaller daadwerkelijk wordt is onderwerp van discussie tussen het bedrijf en zijn accountant, aldus de krant.

LeasePlan stevent af op een beursnotering op donderdag 1 of vrijdag 2 november en haalde vorig jaar een omzet van 211 miljoen euro, iets meer dan 2 procent van de totale omzet, uit Turkije. Het bedrijf gaf tegen het Financieele Dagblad aan de situatie in Turkije te monitoren. Als er een update is te geven zal dit gebeuren bij de derdekwartaalcijfers of in het prospectus.