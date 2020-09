Recordresultaat voor chatdienst Slack door crisis

Gepubliceerd op | Views: 247

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Chatdienst Slack, die met name populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, wist ook afgelopen kwartaal duidelijk te profiteren van de coronacrisis. Er was veel interesse in de diensten van Slack doordat bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. De stijgende populariteit van de chatdienst resulteerde in een recordomzet. Ook verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De kwartaalomzet in het tweede kwartaal van zijn boekjaar steeg op jaarbasis met 49 procent tot bijna 216 miljoen dollar. Daarnaast werd het operationele verlies teruggebracht tot 68,6 miljoen dollar. De resultaten waren beter dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

De pandemie heeft ertoe geleid dat alleen al miljoenen Amerikanen vanuit huis werken. Slack kan dan een handige manier zijn om met collega's te communiceren. Het aantal grootgebruikers van Slack blijft ook toenemen. De chatdienst heeft nu 87 klanten die meer dan 1 miljoen dollar uitgeven aan de diensten van Slack. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 78 procent. Het totaal aantal betalende klanten nam met 30 procent toe tot 130.000.

Slack is overigens niet het enige bedrijf dat de crisis als bondgenoot weet. Concurrent Zoom Video Communications verhoogde vorige week ook al zijn verwachting voor het hele boekjaar. Dat deed softwareconcern Salesforce eerder ook al.