Uitverkoop op Wall Street houdt aan

Tech is als eerste aan d een beurt. Natuurlijk komen er de komende dagen koopjesjagers en gaan deze aandelen nog even een procent of 10 stijgen. Daarna volgt een razendsnelle daling. Hoeveel is moeilijk aan te geven. Dus de komende dagen enig herstel van koopjesjagers. Splitsing van deaandelen Apple en Tesla is uitgewerkt. De kleine beleggers zijn erin gelokt en krijgen direct na de splitsing het deksel op de neus. Heel vervelend, maar die splitsing zegt genoeg. Te duur en afblijven. Jammer, maar zo gaat het meestal na een splitsing. Even een herstel en daarna gaan we bergafwaarts. Tech is het eerste aan de beurt, maar daar hebben we ook een ongelooflijke stijging gezien, die niemand meer snapt. Nog even een splitsing er tegenaan om ook de kleine beleggers over de streep te trekken, waar er jammer genoeg ook nog veel ingetrapt zijn ondanks de vele waarschuwingen dat de koersen abnormaal hoog stonden. Voorlopig gewoon even aan de zijlijn blijven!!!