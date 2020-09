Eerste orders voor Boeing 737 MAX, maar het regent annuleringen

Gepubliceerd op | Views: 1.144 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/RTR) - De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing heeft zijn eerste bestelling voor het type 737 MAX dit jaar binnen. Maar daar tegenover blijft ook het aantal annuleringen van het gewraakte model stijgen. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van het concern.

De 737 MAX wordt om veiligheidsredenen al tijden aan de grond gehouden. Dit vanwege twee crashes in korte tijd na elkaar. De Poolse maatschappij Enter Air plaatste eerder deze maand de eerste order voor het toestel dit jaar. De maatschappij wil twee toestellen hebben, met daarbij een optie voor nog eens twee toestellen.

Onderdeel van de bestelling zou een afspraak tussen de Poolse maatschappij en Boeing zijn over compensatie voor gelden schade doordat de MAX aan de grond moest blijven. Verder zijn drie toestellen besteld door niet geïdentificeerde partijen.

Bestellingen geschrapt

Daartegenover werd gemeld dat in de maand augustus zeventien eerdere bestellingen zijn geschrapt. Het totaal aantal annuleringen van het voorheen populaire model, inclusief de wijziging van de bestelling naar een ander type vliegtuig, komt daarmee dit jaar op 445.

Boeing leverde in augustus dertien toestellen af, waar het een jaar eerder 18 vliegtuigen leverde. In de periode januari tot en met augustus wist Boeing 87 kisten af te leveren. Dat is circa twee derde minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Naast de nasleep van de rampen met de 737 MAX, zit ook de coronacrisis de vliegtuigmaker in de weg. Die zit de vraag naar nieuwe vliegtuigen in de weg. Boeing leverde in recordjaar 2018, nog voor de MAX-problemen, speelden een recordaantal van 806 vliegtuigen af. Dat waren er vorig jaar nog 308. Kenners rekenen voor dit jaar op 138 leveringen.