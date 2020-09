Olieprijzen zakken nog verder weg door zorgen over vraag

Olieprijs zakt om reden van bezorgdheid, niet op basis van feiten omtrent vraag en aanbod. Grote kans dat deze overdreven reactie weer snel kan normaliseren. Als landen niet op slot gaan, dan zal het vervoer verder geleidelijk toenemen. Kwestie van uitzitten tot de besmettingen zijn ingedamd (+ immuniteit) en het vaccin klaar is. Geduld en dashboard control. Ik denk dat dit Koninklijke olie nog wel even pijn lijdt, maar we wachten de kwartaalcijfers even af. Hoe lager de koers, des te mooier het herstel.