Weer uitverkoop techaandelen op Wall Street, Tesla crasht

Wordt nog lachen als Tesla aandeelhouders zich realiseren dat het bedrijf geen winst maakt en ook nooit zal maken. Bijvoorbeeld doordat iedere autobouwer die groter en groter groeit ook met grotere problemen te maken krijgt, bijvoorbeeld terugroepacties. De betrouwbaarheid is al niet al te best en voor veel klanten is het een eens maar nooit weer met deze overprijsde Opel Amperas. Ze hebben veel kunnen verbloemen met het "wow effect" van alleen een touchscreen in de cockpit en dan ook nog de geweldige acceleratie die veel mensen nog nooit hadden meegemaakt; qua objectief rijcomfort en cabinegeluid etc. is een Dacia nog van betere kwaliteit. Binnenkort de subsidies er nog af in die paar landen waar overheden het nodig vonden dit specifieke sprookje van belastinggeld te voorzien en dan tel maar uit je winst (/verlies). Ik hoop dat een stock merge ook tot de mogelijkheden behoort.