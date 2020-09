'Uitverkoop in techsector op Wall Street zet door'

Gepubliceerd op | Views: 1.443

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting met verliezen openen, onder druk van een verdere uitverkoop in de technologiesector. Zo staan grote namen als Amazon, Apple en Facebook voor opening duidelijk in het rood. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekend, want maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor Labor Day.

Ook bedrijven als chipproducent Nvidia, videostreamingsdienst Netflix en de maker van teleconferentiesoftware Zoom Video Communications lijken forse tikken te gaan krijgen bij aanvang van de handelsdag. Er zijn zorgen op de markt dat de waarderingen in de techsector van de Verenigde Staten de laatste tijd te hard zijn opgelopen. Met de recente uitverkoop is een einde gekomen aan een opmars die de breed samengestelde S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq naar nieuwe records stuwde.

Tesla noteert eveneens een behoorlijke min voorbeurs. Het aandeel van de bouwer van elektrische auto's wordt niet opgenomen in de S&P 500, zo maakten de samenstellers van de index bekend.

Koerssprong

Nikola, dat zich ook bezighoudt met de ontwikkeling van elektrische auto's, lijkt juist een flinke koerssprong te gaan maken. Autoconcern General Motors (GM) investeert 2 miljard dollar in de branchegenoot van Tesla in ruil voor een belang van 11 procent. Ook gaan GM en Nikola een strategisch samenwerkingsverband aan.

Verder blijven beleggers attent op de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen. President Donald Trump heeft gezegd dat hij de handelsrelatie met de Chinezen scherp wil afbouwen om zo de Amerikaanse economische afhankelijkheid van China te verminderen. Ook wil Trump dat Amerikaanse bedrijven meer banen in eigen land gaan creëren in plaats van in het buitenland. Hij dreigt met straffen voor bedrijven die dat niet doen.

De markten op Wall Street sloten vrijdag opnieuw in het rood, na de zware koersdalingen op donderdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 28.133,31 punten. De S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3426,96 punten en de Nasdaq verloor 1,3 procent tot 11.313,13 punten.