Britse pond fiks lager richting gespannen brexitgesprekken

Gepubliceerd op | Views: 923 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - Het Britse pond sterling stond dinsdag opnieuw duidelijk lager ten opzichte van de dollar. Onderhandelaars namens het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beginnen aan een nieuwe onderhandelingsronde voor een nieuw handelsakkoord na de brexit. Het vertrouwen in een goede afloop van die gesprekken wordt steeds kleiner.

Het pond stond dinsdagmiddag bijna 1 procent lager ten opzichte van de dollar. Eerder op de dag stond de Britse nationale munt ruim 1 procent in het rood ten opzichte van de Amerikaanse munt.

De tijd dringt voor de EU en het Verenigd Koninkrijk om voor volgend jaar een handelsakkoord te sluiten. Na de jaarwisseling eindigt de overgangsperiode na de brexit, waardoor de Britten de Europese interne markt verlaten. Het uitblijven van een akkoord zou rampzalig zijn voor Groot-Brittannië, onderstreepte de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz dinsdag nogmaals.

De spanningen rond de brexitonderhandelingen lopen op. Volgens zakenkrant Financial Times is de Britse regering is van plan met een nieuw wetsvoorstel te komen dat belangrijke onderdelen van de terugtrekkingsovereenkomst met de EU teniet zal doen. Brussel waarschuwde daarop de regering van premier Boris Johnson om niet aan dit scheidingsakkoord te morrelen.