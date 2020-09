Techbedrijven duwen beurzen in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.157

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag in het rood na de flinke winstbeurt een dag eerder. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan. Beleggers keken met name uit naar de opening van Wall Street, waar de grote technologieconcerns vorige week zware klappen kregen. Maandag waren de beurzen in New York gesloten vanwege Labor Day. Daarnaast ging de aandacht uit naar de nieuwe ronde van brexit-onderhandelingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent lager op 540,46 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 793,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,2 procent.

De chipbedrijven ASMI en ASML stonden onderaan bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met verliezen van ruim 4 procent en dik 3 procent. Koplopers waren supermarktconcern Ahold Delhaize en ING met winsten tot 1 procent. In de MidKap sloot chipbedrijf Besi de rij met een min van meer dan 4 procent. Signify was de grootste stijger met een plus van 2,2 procent. Het verlichtingsbedrijf claimt dat het voor alle activiteiten van het bedrijf wereldwijd CO2-neutraliteit heeft bereikt.

Versoepeling

Op de lokale markt dikte Ease2pay 6,8 procent aan. De betaaldienstverlener zag door de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen in de zomer het aantal parkeer- en tanktransacties op zijn platform weer stijgen. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie 0,19 euro transactiekosten, voorheen was dit gratis.

In Londen zakte easyJet bijna 6 procent. De luchtvaartmaatschappij voert in het vierde kwartaal minder vluchten uit dan het bedrijf aanvankelijk had verwacht. De vraag naar tickets blijft volgens de Britse budgetvlieger achter door de constant veranderende reisrestricties in Europa en quarantaineverplichtingen voor reizigers in het Verenigd Koninkrijk. Royal Mail klom 17 procent dankzij een verhoging van de omzetverwachting door het Britse postbedrijf.

Negatiever

Ryanair verloor 1,4 procent. Kredietbeoordelaar S&P is negatiever gestemd over de Ierse luchtvaartmaatschappij vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis. AB InBev daalde 0,2 procent in Brussel. De biergigant is volgens zakenkrant Financial Times begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor de lang zittende topman Carlos Brito.

De euro was 1,1813 dollar waard, tegen 1,1818 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 38,38 dollar. Brentolie daalde 1,4 procent in prijs tot 41,44 dollar per vat.