Plantaardige hamburgermaker Beyond Meat wil China veroveren

SHANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - Beyond Meat heeft serieuze plannen in China. De maker van plantaardige hamburgers en worsten bouwt in eerste instantie twee productielocaties in de buurt van metropool Shanghai, zo maakte de onderneming bekend. Begin volgend jaar moeten de eerste plantaardige burgers en worsten van de band rollen.

Beyond Meat is naar eigen zeggen de eerste buitenlandse maker van plantaardige producten die een belangrijke productielocatie in China vestigt. Het bedrijf heeft met zijn producten ook een voordeel ten opzichte van concurrent Impossible Foods. Het geheime ingrediënt van diens vleesvervangers is heem, wat wordt gemaakt van genetisch gemanipuleerde gist. Die toepassing vereist goedkeuring van Peking.

China is doorgaans goed voor ruim een kwart van de vleesconsumptie in de wereld. Voor de makers van plantaardige burgers is door de crisis expansie extra interessant geworden. Dit omdat de verkoop aan restaurants in de VS op zijn gat ligt.

Wat ook in het voordeel spreekt voor vleesalternatieven in China is de recente uitbraak van de varkenspest in het land. Dat heeft ervoor gezorgd dat de prijzen voor varkensvlees zijn opgelopen. Consumenten zijn daardoor op zoek naar alternatieven.

Andere makers van plantaardige alternatieven voor bijvoorbeeld zuivel hebben zich ook op China gestort. Onder hen bedrijven als Oatly en East JUST. Volgens Beyond Meat wordt China een belangrijke markt voor het bedrijf.