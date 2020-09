Duitse export krabbelt verder op in juli

Gepubliceerd op | Views: 627 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De Duitse export is in juli met gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Volgens het Duitse federale statistiekbureau voerde Duitsland 4,7 procent meer uit dan in de voorgaande maand.

De toename komt min of meer overeen met de verwachtingen onder economen, die in doorsnee rekenden op een stijging van 5 procent op maandbasis. In juni steeg de Duitse export nog met 14,9 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee krabbelde de uitvoer iets op van de stevige krimp in april en maart, veroorzaakt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan, werden veel Duitse bedrijven gesloten terwijl ook Duitse exportmarkten elders in Europa op slot gingen.