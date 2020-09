'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.333

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting met een kleine winst openen. De andere Europese beurzen lijken eveneens licht hoger te beginnen na de stevige winstbeurt een dag eerder. Beleggers letten vooral op Wall Street, waar de beurshandel later op de dag weer wordt hervat na het lange weekeinde in de Verenigde Staten.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de nieuwe ronde van brexit-onderhandelingen. De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken dinsdag verder naar een handelsakkoord. De tijd dringt voor de EU en het VK om voor volgend jaar, als de Britten ook de facto de interne markt verlaten, een handelsakkoord te sluiten.

Op het Damrak liet telecomconcern KPN weten 600 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van euro-obligaties. De leningen werden geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers. De opbrengst wordt aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor het herfinancieren van bestaande schuld.

Signify

Ook Signify staat in het nieuws. Het verlichtingsbedrijf claimt dat het voor alle activiteiten van het bedrijf wereldwijd CO2-neutraliteit heeft bereikt. Ook gebruikt de onderneming overal hernieuwbare energie. Daarnaast wil Signify voor het eind van volgend jaar geen plastic meer gebruiken voor consumentenverpakkingen.

Ease2pay kwam nog met resultaten. De betaaldienstverlener leed in de eerste jaarhelft een kleiner verlies dan een jaar eerder, terwijl de omzet daalde. Door de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen steeg in de zomer het aantal parkeer- en tanktransacties op het Ease2pay-platform weer. In juli was het aantal transacties boven het niveau van voor de uitbraak. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie 0,19 euro transactiekosten, voorheen was dit gratis.

Winsten

De Europese beurzen sloten maandag met duidelijke winsten. De AEX-index klom 1,3 procent tot 547,14 punten en de MidKap won 0,9 procent tot 800,40 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 2,4 procent. Wall Street bleef dicht vanwege de viering van Labor Day.

De euro was 1,1824 dollar waard, tegen 1,1818 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 38,98 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 41,92 dollar per vat.