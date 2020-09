TikTok-moeder ByteDance deelt crisisbonus uit aan personeel

Gepubliceerd op | Views: 562

PEKING (AFN) - Het Chinese techbedrijf ByteDance wil zijn medewerkers een eenmalige bonus uitkeren. De eigenaar van onder andere de populaire filpmjesapp TikTok wil daarmee zijn personeel ondersteunen in de huidige crisistijd. Volgens ByteDance gaat het rondwarende coronavirus gepaard met veel onzekerheden.

Medewerkers die in de periode juli en augustus minstens 26 dagen hebben gewerkt kunnen een extraatje tegemoet zijn van een half maandsalaris. Dat staat in een brief aan het personeel, die door persbureau Reuters is ingezien. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 60.000 mensen op de loonlijst staan.

The bonus kost ByteDance naar verluidt tientallen miljoenen euro's, zo meldden bronnen bij het bedrijf. ByteDance bevestigde het bestaan van de brief, maar wilde verder geen details kwijt.

Gegevens

Om TikTok is de laatste tijd veel te doen. De app zou volgens critici te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. De Amerikaanse president Donald Trump beval eerder per decreet dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan is verkocht.

Ook in India ligt TikTok onder vuur. De app is net als tientallen andere apps van Chinese makelij verboden in het land. Dit na spanningen in de grensstreek tussen de landen eerder dit jaar.

Personeel

Volgens ByteDance stond het personeel van TikTok de laatste tijd onder grote druk door de wereldwijde uitdagingen. Ook het vertrek van topman Kevin Mayer, die pas een paar maanden in dienst was, zorgde voor onrust. Mayer vertrok naar verluidt mede vanwege de gespannen verhouding tussen de VS en China.

Eind vorig jaar beloofde het Chinese Huawei ook al om zijn personeel te belonen. Ook Huawei staat vanwege vermeende spionagepraktijken onder druk. In de VS staat het bedrijf zelfs op een zwarte lijst. Het bedrijf wilde met de bonus het harde werk van het personeel belonen in het licht van de spanningen.