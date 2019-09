British Airways schrapt honderden vluchten

Gepubliceerd op | Views: 546

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - British Airways schrapt de meeste van zijn in totaal 850 vluchten op maandag en dinsdag vanwege een pilotenstaking. Overleg gedurende het weekend om de eerste pilotenstaking bij de Britse luchtvaartmaatschappij in zo'n veertig jaar te voorkomen heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Problemen zullen vooral ontstaan voor reizigers die van of naar Londen vliegen, en dan in het bijzonder naar de luchthaven Heathrow en in mindere mate Gatwick. De kleinere luchthaven London City blijft buiten schot.

De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. British Airways, dat onderdeel is van de beursgenoteerde luchtvaartgroep IAG, zegt de piloten een "eerlijke" loonsverhoging te hebben geboden. De maatschappij zou verder hebben gedreigd personeelsvoordelen, waarmee piloten en hun familie goedkoop mogen vliegen, in te perken voor stakers.