'Purdue Pharma stevent af op faillissement'

Uiteindelijk is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn opiatengebruik. Opiaten kunnen een fantastische uitkomst bieden in een (laatste) levensfase waarbij de patiënt zodanige pijn ervaart, dat de kwaliteit van leven nihil is.

Dat er dan criminele organisaties/ gewetenloze (winstbejegende) artsen zijn die deze medicijnen illegaal aan de man brengen met een opiaten epidemie tot gevolg, moet niet verantwoord worden op het bedrijf zelf lijkt mij.