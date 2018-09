Parijs en Berlijn blijven 'digitaks' pushen

Gepubliceerd op | Views: 309

WENEN (AFN) - De EU moet niet wachten op mondiale afspraken over het belasten van internetbedrijven maar het nog dit jaar eens worden over de invoering van een Europese 'digitaks’. De Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) en zijn Duitse ambtsgenoot Olaf Scholz zeiden dat in een gemeenschappelijke verklaring op een bijeenkomst van de EU-ministers in Wenen.

Le Maire stelt voor om nieuwe EU-wetgeving over belasting voor techreuzen snel in te voeren en te vervangen door internationale regels zodra die er zijn. De internationale afspraken zouden moeten komen uit de OESO, het samenwerkingsverband van 36 welvarende landen. Dat kan echter nog jaren duren.

De belastingregels zijn in het internettijdperk achterhaald. Multinationals betalen winstbelasting in het land waar ze 'met steen en mortel' gevestigd zijn. Techreuzen als Amazon en Apple ontwijken belastingen door zich te vestigen in fiscaal aantrekkelijke landen terwijl ze enorme omzetten draaien in andere landen die door de vestigingsregel belastinginkomsten mislopen.

Wereldwijde aanpak

Verscheidene EU-landen waaronder Nederland zijn geen voorstander van een tijdelijke digitaks op EU-niveau. Het kabinet wil liever een wereldwijde aanpak. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën): ,,Hoe meer landen meedoen hoe beter het is’’. Ook heeft hij ,,liever een goede dan snelle'' oplossing, zei hij in Wenen.

Scholz zei dat het goed is om de tijd te nemen voor debat. ,,Maar een oplossing is nodig. Iedereen begrijpt dat het niet eerlijk is dat de succesvolste internetbedrijven hun financiële steentje niet bijdragen aan de maatschappij.''