Wisselend beeld op beurzen New York

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag een gemengd beeld zien. Orkaan Irma blijft de gemoederen in de Verenigde Staten bezighouden. De storm nadert Florida en volgt relatief kort op orkaan Harvey die voor miljarden schade aanrichtte in Texas.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,2 procent hoger op 21.824 punten. De brede S&P 500 ging licht omlaag tot 2464 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 6377 punten.

De orkanen en de daaraan gekoppelde schade zullen onder meer de economische groei van de VS in de weg zitten. De kans op een volgende renteverhoging door de Federal Reserve wordt steeds kleiner geacht. Circa een kwart van de kenners denkt dat de Fed in december zal besluiten een volgende rentestap te zetten. Dat was eerder nog ruim vier op de tien.

American Outdoor Brands

Fed-bestuurder William Dudley liet weten dat de orkanen een tijdelijk effect kunnen hebben op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, maar dat de invloed op de timing van een volgende rentestap nu nog moeilijk in te schatten is. Ook denkt Dudley dat de orkanen volgend jaar voor een positief effect kunnen zorgen op de economie vanwege de herstelwerkzaamheden die nodig zullen zijn.

Een opvallende daler op Wall Street was American Outdoor Brands met een koersverlies van ruim 17 procent. De maker van onder meer Smith & Wesson-vuurwapens kwam met teleurstellende resultaten en prognoses. Branchegenoot Sturm Ruger ging mee met een daling van 2,7 procent.

Olie

Supermarktketen Kroger had ook een slechte beursdag. Het aandeel dook meer dan 9 procent in het rood na het schrappen van de verwachtingen voor de langere termijn. Kroger heeft te maken met felle concurrentie in de supermarktbranche.

Equifax moest een verlies van 13 procent slikken. De kredietverlener had te maken met een lek in de beveiliging waardoor de gegevens van 143 miljoen consumenten op straat kwamen te liggen.

De euro was 1,2030 dollar waard, tegen 1,2037 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 2,7 procent tot 47,76 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 54,03 dollar per vat.