Britse industriële productie iets hoger

LONDEN (AFN) - De productie van de industrie in het Verenigd Koninkrijk is in juli 0,2 procent hoger uitgevallen. Dat was conform de verwachtingen van economen. In juni was de productie nog met 0,5 procent gegroeid.

De Franse industrie groeide in juli 0,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Toen was juist nog sprake was van een productiedaling met 1,1 procent.

De toename was conform de gemiddelde verwachting van economen. Met name de productie van auto's, transportmiddelen, elektriciteit en gas zorgden voor de stijging. Raffinage was juist een grote daler.

Op jaarbasis groeide de Franse productie met 3,7 procent, het hoogste niveau sinds november 2015. Er was angst dat de dure euro het economisch herstel van de eurozone kon beïnvloeden, maar daarvan lijkt geen sprake te zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) liet donderdag zijn groeiramingen al ongemoeid.