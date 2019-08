Wall Street verheugd over Chinese cijfers

De forse dalingen van de Dow dat van vanaf 1 aug van start ging en nu meer voor de helft heel sterk herstelt, zet bij mij vraagstekens...en dat komt zeker niet door zo'n lullobericht over. oh he gaat weer goed,oh het gaat weer slecht. Er zitten andere krachten achter enen-nullen met algorithms gecontroleerd...door tja wie zou dat zijn. Het blijft dus een gokhal