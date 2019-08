Bayer lijft Amerikaans BlueRock volledig in

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: biotechnologie

BERLIJN (AFN) - De Duitse chemiereus Bayer heeft zijn positie in celtherapie verstevigd. De onderneming kondigde aan de resterende aandelen die het nog niet bezit in het Amerikaanse BlueRock Therapeutics over te nemen. BlueRock is onder meer actief met celtherapie voor neurologie, cardiologie en immunologie.

Bayer had al bijna 41 procent van BlueRock in handen. Aan de onderneming hangt inclusief dat belang een prijskaartje van 1 miljard dollar. Voor het resterende belang betaalt Bayer in eerste instantie 240 miljoen dollar. Na het behalen van een aantal mijlpalen komt daar nog een 360 miljoen dollar bij. De deal moet in het lopende kwartaal worden afgerond.

BlueRock blijft na de afronding van de overname als onafhankelijke onderneming opereren. BlueRock zag in 2016 het levenslicht als joint venture van Bayer en Versant Ventures.