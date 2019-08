Ajax verlengt contract Ekkelenkamp

Gepubliceerd op | Views: 312

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft het contract met Jurgen Ekkelenkamp verlengd tot medio 2022. De vorige verbintenis van de 19-jarige middenvelder liep tot juni 2020.

Ekkelenkamp kwam op 13-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club. In april 2018 maakte hij zijn debuut onder trainer Erik ten Hag. Vorig seizoen maakte hij naam in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. Hij viel in en onderscheidde zich onder meer met een nuttige overtreding op sterspeler Cristiano Ronaldo.

Vorig seizoen speelde hij vooral voor Jong Ajax in de eerste divisie. In 23 wedstrijden scoorde hij vijf keer. Het huidige seizoen zat hij op de bank bij de A-selectie in de wedstrijden tegen Vitesse (eredivisie) en PSV (Johan Cruijff Schaal).

