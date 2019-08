Carlsberg rekent op stevigere winstgroei

Gepubliceerd op | Views: 292

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense biermaker Carlsberg is positiever gestemd over de financiële prestaties dit jaar. De brouwer, die 15 augustus de boeken over de eerste jaarhelft opent, verwacht dit jaar een operationele winstgroei van 7 tot 9 procent. Dat was bij een eerdere raming 4 tot 6 procent.

Carlsberg wijst naar de beter dan verwachte prestaties in de eerste helft van dit jaar als reden voor de opwaartse bijstelling. De onderneming zal een omzetgroei op eigen kracht van 4,2 procent rapporteren. Daarbij namen volumes met 1,4 procent toe. Verder sprak Carlsberg van sterk verbeterde winstmarges.

Het nieuws zorgde voor een stevige opleving van de waarde van het aandeel Carlsberg op de beurs in Kopenhagen. Branchegenoten Heineken en AB InBev gingen in het kielzog van de Denen mee omhoog.