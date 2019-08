SBM Offshore straalt op hoger Damrak

Gepubliceerd op | Views: 780

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag hoger geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen in het groen. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming in Azië, waar de Chinese export een onverwachte stijging liet zien. Op het Damrak vielen de halfjaarcijfers van maritiem dienstverlener SBM Offshore in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent in de plus op 544,45 punten. De MidKap won 1,8 procent tot 823,26 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,2 procent aan.

SBM Offshore steeg ruim 9 procent bij de middelgrote bedrijven. De maritiem dienstverlener verhoogde zijn prognoses na beter dan verwachte halfjaarcijfers. Het bedrijf verwacht dit jaar iets meer winst te maken op een hogere omzet dan waar het eerder van was uitgegaan. Topman Bruno Chabas verklaarde dat SBM een "periode van significante groei" doormaakt.