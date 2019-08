Adidas schroeft verkopen op

Gepubliceerd op | Views: 343

HERZOGENAURACH (AFN/BLOOMBERG) - Kledingmerk Adidas heeft de omzet in het tweede kwartaal verder opgevoerd. Het van oorsprong Duitse bedrijf verkocht vooral meer sneakers en shirts voor alledaags gebruik. Die vielen ook in Europa en Noord-Amerika weer in de smaak, terwijl Adidas hier eerder te maken had met kwakkelende verkopen.

De totale opbrengsten bedroegen 5,5 miljard euro, een stijging van 4,7 procent bij gelijke wisselkoersen. Daarbij steeg ook de omzet van Reebok, dat in handen is van Adidas. Eerder liet dit merk nog krimp zien. De verkoop van Adidas' meer gespecialiseerde sportkleding en schoenen, zoals voetbalschoenen en -sokken, liep juist terug. Vorig jaar profiteerde dit onderdeel nog van het WK voetbal in Rusland, terwijl dit jaar geen sportevenement van die omvang plaatsvindt.

De operationele winst steeg met 8,6 procent tot 643 miljoen euro. Dat is lager dat kenners in doorsnee hadden verwacht. Adidas had door tekorten in Noord-Amerika hogere vervoerskosten. De nettowinst uit voortgezette activiteiten steeg met 10 procent tot 462 miljoen euro.

Adidas tornt niet aan de verwachtingen voor heel het boekjaar, wat als teleurstelling komt voor beleggers die rekenden op een opwaartse bijstelling. Topman Kasper Rorsted zei in toelichting ook bezorgd te zijn over de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.