Eurocastle rondt verkoop aandelen doValue af

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft zijn belang in doValue verkleind. De beursgenoteerde investeerder verkocht via een zogeheten accelerated bookbuilding 5 miljoen aandelen van dat bedrijf aan institutionele beleggers, voor een prijs van 10,45 euro per stuk. Dat betekende een korting van circa 9 procent per aandeel gelet op de koers van doValue.

De stap werd eerder al aangekondigd en donderdag afgerond. Dat leverde 52,3 miljoen euro op. DoValue was de grootste investering van Eurocastle dat een belang had van ongeveer 25 procent. Daar blijft na de verkoop nog 18,8 procent van over. Voor dat belang is de investeerder een lock-upperiode van negentig dagen overeen gekomen.