Investeringen drukken winst maker Angry Birds

HELSINKI (AFN) - Het Finse Rovio Entertainment, de maker van het tien jaar oude mobiele spelletje Angry Birds, heeft de winst in het tweede kwartaal zien dalen. Dat kwam onder meer omdat het bedrijf geld moest uitgeven voor de verdere ontwikkeling van zijn 5G-spelletjesplatform Hatch.

Rovio, dat afgelopen jaar naar de beurs ging, zag het operationele resultaat met ruim 11 procent zakken tot 5,3 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. De omzet bleef vrijwel stabiel op 71,8 miljoen euro. Deze week lanceert Rovio de film 'The Angry Birds Movie 2'. Het bedrijf hoop de nieuwe film later in het jaar te verzilveren in de resultaten.