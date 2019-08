Uniper voelt hogere prijzen voor uitstoot CO2

Gepubliceerd op | Views: 306

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Energiebedrijf Uniper heeft het afgelopen halfjaar fiks meer geld uitgegeven om broeikasgassen uit te mogen stoten. De prijzen voor emissierechten stegen in de periode sterk. Het concern, een afsplitsing van de kolen- en gasactiviteiten van E.ON, zag het operationeel resultaat daardoor fors inzakken.

De onderneming houdt desondanks vast aan zijn jaarverwachtingen. In de eerste zes maanden van het jaar halveerde het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) bijna, tot 308 miljoen euro. Voor heel het jaar rekent Uniper er op dat het resultaat uitkomt tussen de 550 miljoen euro en 880 miljoen euro.

De schuldpositie van Uniper verbeterde wel, omdat het bedrijf te maken had met lagere rentekosten. Over het Finse energiebedrijf Fortum liet Uniper zich niet uit. Die onderneming aast op Uniper en is naar verluidt bezig met het voorbereiden van een nieuw bod op het bedrijf.