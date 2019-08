'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 274

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming in Azië, waar de Chinese export een onverwachte stijging liet zien. Op het Damrak opende maritiem dienstverlener SBM Offshore de boeken.

De Chinese uitvoer nam in juli met 3,3 procent toe, ondanks de druk van Amerikaanse handelstarieven. Ook de invoer nam minder af dan gevreesd. Volgens kenners zijn de gegevens een signaal dat de handel enig herstel laat zien. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde recent wel nieuwe tarieven op Chinese producten aan.

SBM Offshore verwacht dit jaar iets meer winst te maken op een hogere omzet dan waar het eerder van was uitgegaan. De maritiem dienstverlener verhoogde zijn prognoses na beter dan verwachte halfjaarcijfers. Topman Bruno Chabas zei in een toelichting dat SBM een "periode van significante groei" doormaakt.

Adecco

Het aandeel Randstad zal mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent Adecco. De Zwitserse uitzendreus zag de omzet in het tweede kwartaal dalen. Het concern wijt dat onder meer aan een vertraging in zowel de Europese auto-industrie als lastige omstandigheden in de productiesector.

KLM vervoerde in de juli meer passagiers dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee zette de passagiersstijging, ondanks nadelige effecten van de brandstofstoring op Schiphol, ook in de belangrijke zomermaand door.

Europese beurzen

In Frankfurt staat ThyssenKrupp in de schijnwerpers na een verlaging van de winstprognose voor het lopende boekjaar. Ook bekijkt het Duitse staal- en industrieconcern de mogelijkheden om onderdelen af te stoten. ThyssenKrupp worstelt met de vertraging van de Duitse economie, die gebukt gaat onder tegenvallers in de voor de onderneming belangrijke autosector en de oplopende handelsspanningen.

De meeste Europese beurzen sloten woensdag licht hoger. De AEX-index klom 0,4 procent tot 539,57 punten, terwijl de MidKap een fractie daalde tot 808,85 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Ook op Wall Street bleven de koersuitslagen beperkt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 26.007,07 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,4 procent.

De euro was 1,1208 dollar waard, tegen 1,1228 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de zware koersval op woensdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,1 procent in prijs tot 52,67 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer op 57,82 dollar per vat.