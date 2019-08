Chinese munt naar laagste niveau sinds 2015

Gepubliceerd op | Views: 850 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De waarde van de Chinese yuan ten opzichte van een groep andere munten is naar het laagste niveau gezakt sinds 2015. Eerder op de dag liet de Chinese centrale bank de waarde van de nationale munt ten opzichte van de dollar onder een psychologisch belangrijke grens zakken.

De koersdaling ligt gevoelig, nu de Verenigde Staten de Chinezen er officieel van beschuldigen de yuan kunstmatig laag te houden. Die formele klacht wordt alom gezien als een verdere escalatie van het conflict tussen de twee economische grootmachten.

De Chinese centrale bank bepaalde dat de dollar 7,0039 yuan waard is, waarmee de grens van 7 yuan per dollar voor het eerst sinds 2008 wordt doorbroken. Het gaat om de zogeheten referentiekoers van de centrale bank. De waarde van de yuan mag daar 2 procent onder of boven zitten.