ThyssenKrupp verlaagt winstprognose

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - ThyssenKrupp heeft zijn winstprognose voor het lopende boekjaar verlaagd. Ook bekijkt het Duitse staal- en industrieconcern de mogelijkheden om onderdelen af te stoten. ThyssenKrupp worstelt met de vertraging van de Duitse economie, die gebukt gaat onder tegenvallers in de voor de onderneming belangrijke autosector en de oplopende handelsspanningen.

ThyssenKrupp gaat nu uit van een operationele winst (ebit) voor zijn gebroken boekjaar, dat tot eind september loopt, van 800 miljoen euro. Eerder gaf het industrieconcern een bandbreedte tussen de 1,1 miljard en 1,2 miljard euro af. ThyssenKrupp wees naast de sterker dan verwachte afzwakking van de economische groei op de hogere prijzen voor ruwe materialen, en dan met name van ijzererts.

De uitdagende omstandigheden zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten over de afgelopen drie kwartalen. De operationele winst zakte naar 683 miljoen euro, tegen 1,3 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde in de meetperiode een verlies van 170 miljoen euro, tegen een winst van 229 miljoen euro een jaar daarvoor. De omzet nam wel met 1 procent toe tot 31,2 miljard euro, mede dankzij meer orders.

ThyssenKrupp zoekt nu naar manieren om weer winstgevend te worden, aldus topman Guido Kerkhoff. Daarom blijft het naar de beurs brengen van de liftendivisie een prioriteit. Ook een verkoop daarvan wordt niet uitgesloten. Verder zet de onderneming ook andere divisies waarschijnlijk in de etalage.