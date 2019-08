Export China groeit ondanks tarieven VS

Gepubliceerd op | Views: 888 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN) - De Chinese uitvoer is in juli toegenomen, ondanks de druk van Amerikaanse handelstarieven. Dat bleek donderdag uit gegevens van de douane. Ook de invoer nam minder af dan in doorsnee was voorzien. Volgens kenners zijn de gegevens een signaal dat de handel enig herstel laat zien, terwijl nieuwe tarieven uit de Verenigde Staten op de rol staan.

De export nam met 3,3 toe ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de import met 5,6 procent zakte. Dat leverde een handelsoverschot op van 45,1 miljard dollar. Economen rekenden gemiddeld op een daling van de export met 1 procent en de invoer met 9 procent.

De uitvoer van China naar de Verenigde Staten nam, gemeten in de lokale munt, in de eerste zeven maanden van het jaar met 2,1 procent af. De invoer vanuit de Verenigde Staten kelderde in die periode met maar liefst 24 procent. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde recent nieuwe tarieven op Chinese producten aan. China gaf daarop aan deze stap te zullen vergelden.