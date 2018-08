'Toezichthouder bekijkt Tesla-tweets Musk'

Gepubliceerd op | Views: 1.941

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft aangeklopt bij Tesla voor meer informatie over enkele tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Musk zette dinsdag de beurs redelijk op zijn kop door in een kort tweetje de mogelijkheid tot een vertrek van de beurs te noemen. In een volgend bericht op Twitter claimde hij dat de financiering die daarvoor nodig is, volgens analisten zo'n 60 miljard dollar, al rond is. Aandeelhouders zouden enkel nog moeten instemmen met het plan, dat afhankelijk is van een bepaalde, hogere beurswaarde van Tesla. Het bedrijf steeg vervolgens 11 procent op de beurs.

Als de financiering niet écht al rond is, is mogelijk sprake van beursfraude door Musk. De SEC heeft vragen gesteld over de onderbouwing van de uitspraak over de financiering. Ook wilde de toezichthouder weten waarom Musk - een fervent twitteraar - het koersgevoelige nieuws deels via Twitter in plaats van via een officiële verklaring.

Privatisering

Musk wil met de privatisering de druk van de ketel halen zijn bedrijf. Volgers van het bedrijf zijn verdeeld in twee kampen, die ofwel gokken op een spoedige ondergang of Musk en Tesla de hemel in prijzen. Tesla torst een forse schuldenlast met zich mee en het bedrijf geeft geld uit als water. In de tweede helft van het jaar beoogt het bedrijf echter winstgevend te worden.

Musk zou vorig jaar met het Japanse telecombedrijf en technologiefonds SoftBank hebben gesproken over een investering in Tesla. De gesprekken zouden april vorig jaar al hebben plaatsgevonden, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Rondom een mogelijke investering van SoftBank werd ook gesproken over een beursexit van Tesla. De gesprekken zouden toen op niets zijn uitgelopen vanwege een verschil van inzicht over de eigendomsstructuur. Musk zou speciale voorrechten willen behouden. In ruil voor investeringen wil SoftBank doorgaans een vinger in de pap bij het bedrijf waar het om gaat.