'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 633

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting dicht bij huis. Beleggers verwerken weer de nodige kwartaalcijfers. Onder meer Snap, Walt Disney en Thomson Reuters openden de boeken. Tesla blijft in de schijnwerpers staan na de ophef om een tweet van topman Elon Musk over het mogelijk van de beurs halen van de automaker.

Tesla won dinsdag 11 procent aan beurswaarde. Musk meldde via Twitter dat hij overweegt het bedrijf bij een koers van 420 dollar per aandeel van de beurs te halen en dat de financiering gereed is. Volgens hem is privatisering een goede stap voor het bedrijf. Het zou gaan om de grootste buyout ooit. De vraag is of Musk met zijn opmerkingen regels heeft overtreden.

Entertainmentconcern Walt Disney boekte het afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. De resultaten werden vooruitgeholpen door het bioscoopsucces voor de films Avengers: Infinity War en Incredibles 2. Ook met zijn pretparken verdiende Disney meer geld. Kenners hadden op meer gerekend.

Snap

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, heeft in het afgelopen kwartaal wat minder gebruikers gehad dan in het eerste kwartaal. Het is voor het eerst dat Snap een daling ziet bij gebruikersaantallen. De opbrengsten stegen op jaarbasis met 22 procent, dankzij hogere inkomsten uit advertenties. Snap drong het nettoverlies met een vijfde terug.

Ook Thomson Reuters kwam met cijfers. De nieuws- en dataleverancier zag in het tweede kwartaal de omzet met 2 procent stijgen vergeleken met een jaar eerder. De operationele winst viel lager uit. Bij de cijfers van modebedrijf Michael Kors sprongen de verkopen van schoenenmerk Jimmy Choo er positief uit. Het Britse luxemerk werd vorig jaar door Michael Kors overgenomen.

Handelsvete

Verder blijft de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten de gemoederen bezighouden. De VS legt China nog eens voor 16 miljard dollar aan importheffingen op. De heffing gaat 23 augustus in. China sloeg direct terug met heffingen van dezelfde orde van grootte per die datum.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,5 procent in de plus op 25.628,91 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2858,45 punten en naderde de recordstand van januari toen de index sloot op 2872,87 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 7883,66 punten.