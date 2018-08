Kleine omzetgroei Thomson Reuters

Gepubliceerd op | Views: 200

TORONTO (AFN) - Thomson Reuters heeft in het tweede kwartaal de omzet met 2 procent zien toenemen vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte de nieuws- en dataleverancier bekend.

De omzet kwam uit op ruim 1,3 miljard dollar. Bij de divisie voor belastingen en boekhouding en de tak voor juridische kwesties ging de omzet omhoog. Bij de nieuwsactiviteiten daalde de omzet. De operationele winst zakte met 6 procent tot 204 miljoen dollar.

Investeerder Blackstone neemt een controlerend belang in de tak die data en analyses verkoopt aan de financiële sector. Thomson Reuters krijgt daarvoor 17 miljard dollar, waarvan 3 miljard in contanten en 14 miljard in aandelen in het nieuwe bedrijf dat Blackstone opricht om het belang in onder te brengen. Deze deal moet in het vierde kwartaal afgerond worden.