Groei luchtvrachtvervoer minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 225

GENÈVE (AFN) - De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in juni minder sterk gegroeid dan in mei. Dat maakte luchtvaartassociatie IATA woensdag bekend.

De vraag nam met 2,7 procent toe op jaarbasis, na een toename met 3,8 procent in mei. Volgens IATA speelde een verstoring bij het vrachtvervoer bij het Japanse Nippon Cargo Airlines hier een rol. Over de eerste helft van 2018 ging de vraag met 4,7 procent omhoog, wat minder dan de helft is van het groeitempo in 2017.

In Europa nam de vraag naar luchtvrachtvervoer in juni met 3,3 procent toe en in het Midden-Oosten met 3,8 procent, net als in Noord-Amerika. In Azië steeg de vraag met 1,5 procent en in Latijns-Amerika met 5,9 procent. Voor Afrika was een daling met 8,5 procent te zien.

De capaciteit ging met 4,1 procent omhoog, terwijl de gemiddelde bezettingsgraad zakte naar 44,3 procent.