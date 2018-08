Gepubliceerd op | Views: 1.333 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De ingrepen die ABN AMRO doet bij zijn zakenbank zijn uiteindelijk goed nieuws. Volgens analisten van Morgan Stanley is de herstructurering vrijwel kostenneutraal, en betekent deze uiteindelijk een positieve ontwikkeling gelet op rendement op beleggingen en kapitaal.

ABN AMRO maakte bekend bij de zakenbank circa 250 banen te schrappen en ook andere besparingen door te voeren. Daarmee wil de bank de winstgevendheid verhogen.

De winst voor belastingen van ABN AMRO viel volgens Morgan Stanley hoger uit dan waar de kenners op rekenden. Rente-inkomsten en vergoedingen waren goeddeels als verwacht.

Versnelde kostenreductie

Volgens analisten van KBC Securities waren de kwartaalcijfers van de bank sterk. Vooral op het gebied van kapitaal en kosten deed ABN AMRO goede zaken.

KBC zegt ABN AMRO te blijven waarderen vanwege zijn versnelde kostenreductie en zijn hogere mate om kapitaal uit te kunnen keren. Dit zal mogelijk in het vierde kwartaal benadrukt worden met bijvoorbeeld een aandeleninkoopprogramma of een hoger dividend, zo keek KBC vooruit. Verder hebben de Belgen fiducie in de digitale initiatieven van ABN AMRO met de aanstelling ook van een nieuwe IT-directeur.

Equalweight-advies

ING oordeelde positief over de resultaten van de bank. De positieve koersreactie dankt ABN aan solide kostenbesparingen, de ingrepen bij de zakenbank en de aangedikte kapitaalbuffer. Verder wijst ING op de hoger dan verwachte nettowinst.

Morgan Stanley handhaafde zijn equalweight-advies met een koersdoel van 27,50 euro. KBC hanteert een koopadvies met een koersdoel van 29,80 euro, terwijl ING vasthoudt aan het advies hold met een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel ABN AMRO stond woensdag omstreeks 10.40 uur 4 procent hoger op 24,27 euro. Daarmee was het aandeel koploper in de AEX.