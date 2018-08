'Licht lager begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.364

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk iets lager. Elders in Europa zullen de beurzen eveneens met kleine verliezen beginnen. Op het Damrak verwerken beleggers de kwartaalberichten van onder meer ABN AMRO, Ahold Delhaize en Corbion.

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere winst op een lagere omzet. Het bedrijf zag zijn onlineomzet verder stijgen en handhaafde zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor het hele jaar. In de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf, was sprake van een daling van de omzet met bijna 8 procent tot 9,2 miljard euro.

ABN AMRO liet weten in te grijpen bij zijn zakenbank door het schrappen van circa 250 banen en andere besparingen. Daarmee wil de bank de winstgevendheid verhogen. Het financiële concern zag de nettowinst in het tweede kwartaal met zo'n 28 procent dalen ten opzichte van een jaar geleden.

Corbion

Speciaalchemieconcern Corbion boekte in de eerste jaarhelft een lagere omzet en bedrijfsresultaat. Er was op autonome basis wel een groei van de omzet en ook door overnames steeg de omzet licht, maar nadelige wisselkoerseffecten deden die groei weer teniet.

Atrium European Real Estate kwam ook met cijfers. Het vastgoedbedrijf behaalde in de eerste jaarhelft een hoger bedrijfsresultaat, geholpen door kostenbesparingen. Daarmee werd een daling van de huurinkomsten door desinvesteringen gecompenseerd.

Aegon

Air France-KLM bracht de vervoerscijfers naar buiten. In de drukke julimaand vlogen 9,8 miljoen mensen met de vliegtuigen van het Frans-Nederlandse combinatie. Dat zijn er 1,7 procent meer dan een jaar eerder.

Aegon liet weten opnieuw bezittingen in de Verenigde Staten af te stoten aan herverzekeraar SCOR Global Life. Het gaat om een blok levensherverzekeringen. De desinvestering levert een eenmalige bate van 50 miljoen dollar op voor de kapitaalpositie van Aegon-dochter Transamerica.

Euro

De Europese beurzen sloten dinsdag met winst. De AEX-index klom 0,2 procent tot 573,91 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 798,37 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 0,8 procent aan. Ook Wall Street ging vooruit.

De euro was 1,1614 dollar waard, tegen 1,1594 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 69,26 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 74,63 dollar per vat.