Atrium schroeft resultaat op

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbedrijf Atrium European Real Estate heeft in de eerste helft van dit jaar een hoger bedrijfsresultaat behaald, geholpen door kostenbesparingen. Daarmee werd een daling van de huurinkomsten door desinvesteringen gecompenseerd.

Het ebitda-resultaat steeg met 1,1 procent tot 80,9 miljoen euro op jaarbasis. De totale huurinkomsten zakten naar 91,8 miljoen euro, van 95,5 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2017. Op basis van de EPRA-methode was er sprake van een aangepaste groei van de huurinkomsten met 3 procent.

Atrium verkocht sinds december vorig jaar twaalf bezittingen voor een totaalbedrag van 175 miljoen euro. Het ging om activiteiten in Hongarije, Slovenië en Roemenië. Momenteel is 80 procent van de portefeuille van Atrium in Polen en Tsjechië. De waarde van de portefeuille bedraagt 2,5 miljard euro.