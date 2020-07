Wall Street kleurt groen

Gepubliceerd op | Views: 780

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers zijn voorzichtig vanwege het almaar oplopend aantal coronabesmettingen. Dit kan mogelijk het economisch herstel van de crisis ondermijnen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent in de plus op 26.067,28 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3169,94 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 10.492,50 punten.

Social mediabedrijf Twitter won 7,3 procent. Het bedrijf zou werken aan een nieuwe betaalde abonnementsdienst. Daarmee wil Twitter minder afhankelijk worden van de inkomsten uit advertenties. Het mogelijke verbod op het Chinese sociale mediaplatform TikTok, waar door de VS naar wordt gekeken, speelt hier vermoedelijk ook een rol. Zo won Snap, het bedrijf achter de bekende app Snapchat, 6,5 procent.

Alphabet

Google-moeder Alphabet (plus 0,9 procent) zou op zijn beurt de stekker uit een cloudproject in China en andere gevoelige markten trekken. Dit vanwege geopolitiek spanningen in combinatie met de coronapandemie.

Levi Strauss verloor dik 8 procent aan beurswaarde. De jeansmaker schrapt circa zevenhonderd banen, ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Met de ingreep wil de onderneming kosten besparen om de weg omhoog terug te vinden van de coronacrisis.

Boeing

Verder was er aandacht voor vliegtuigmaker Boeing (plus 0,7 procent). De vliegtuigmaker heeft 90 procent van de rechtszaken geschikt die door familieleden van slachtoffers van de vliegtuigcrash met een Boeing 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air waren aangespannen.

United Airlines verloor 0,1 procent. Bij de luchtvaartmaatschappij dreigen in de VS 36.000 banen te verdwijnen als na september de Amerikaanse overheid stopt met loonsubsidies. Sectorgenoten als American Airlines (plus 0,7 procent) en Delta Air Lines (vlak) staan ook voor ingrepen.

Allstate

Verzekeraar Allstate (min 4,8 procent) kondigde aan zijn branchegenoot National General Holdings (plus 66 procent) over te nemen voor 4 miljard dollar. Verder maakte de beursgenoteerde investeringsmaatschappij KKR (plus 10 procent) bekend het niet-beursgenoteerde verzekeringsconcern Global Atlantic Financial Group over te nemen. Daarmee is waarschijnlijk meer dan 4 miljard dollar gemoeid.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1325 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 40,89 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 43,28 dollar per vat.