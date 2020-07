'Google staakt cloudproject China en andere 'gevoelige' markten'

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: China

SAN FRANCISCO (AFN) - De Amerikaanse techreus Google heeft plannen om een nieuwe clouddienst in China aan te bieden stopgezet. Ook in andere "politiek gevoelige" landen staakt Google het initiatief. Dit komt door geopolitiek spanningen in combinatie met de coronapandemie, zo meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De keuze om het initiatief 'Isolated Region' te stoppen zou in mei al zijn genomen en betekent een grote strategieverschuiving voor het bedrijf. Doel van het project was om naar wens van landen data binnen de landsgrenzen te controleren. Het initiatief zou Google in staat hebben gesteld om clouddiensten op te zetten die worden gecontroleerd door een derde partij, zoals een lokaal bedrijf of een overheidsinstelling. Het resultaat zou zijn dat een bedrijf wordt afgezonderd van de bestaande cloudcomputingdiensten van Google, waaronder datacenters en computernetwerken.

Google, dat onderdeel is van Alphabet, zou in januari 2019 vorig jaar al hebben besloten om de uitrol in China te pauzeren vanwege de hoog opgelopen spanningen destijds tussen China en de VS. In plaats daarvan zou het bedrijf zich hebben gericht op potentiële klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Door de coronapandemie zijn spanningen tussen de economische grootmachten verder opgelopen. Dat zou voor Google de reden zijn geweest de sterker uit het initiatief te trekken, aldus de bronnen. Google zelf zegt dat Isolated Region is geseponeerd omdat andere "benaderingen" betere resultaten boden. Wat die benaderingen zijn, liet het bedrijf in het midden.